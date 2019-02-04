Kula'da Cumhur İttifakı kurmayları bir araya geldi

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Kula ilçesinde AK Parti ve MHP teşkilatlarından oluşan Cumhur İttifakı kurmayları, AK Parti İlçe Başkanlığında bir araya geldi.

Cumhur ittifakı kapsamında MHP'ye bırakılan Kula'da Cumhur İttifakı kurmayları, AK Parti Kula İlçe Başkanlığında bir araya geldi. AK Parti Manisa Milletvekilleri İsmail Bilen ve Mehmet Ali Özkan'ın yanı sıra Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Mevcut Kula Belediye Başkanı ve Cumhur ittifakı Kula Belediye Başkan Adayı Hüseyin Tosun, Cumhur İttifakı Selendi Belediye Başkan Adayı Nurullah Savaş'ın katılımlarıyla gerçekleşen programda, 31 Mart seçimleriyle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Cumhur İttifakı ile iki partinin de liderlerine kadar uzanan emanete sahip çıkacaklarını dile getiren AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, geçmişe takılı kalmadan Rabia ile Bozkurt'u birleştirerek 31 Mart akşamında zafere ulaşacaklarını söyledi.

24 Haziran'da Yenikapı ruhuyla oluşan Cumhur İttifakı ruhunu 31 Mart seçimlerinde de sürdürerek her iki partinin genel başkanlarına verdikleri sözleri yerine getireceklerini dile getiren Milliyetçi Hareket Partisi Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, Kula'da AK Parti ile ortaklaşa çalışarak verilen emanete sahip çıkacaklarına vurgu yaptı.

Sağduyunun birlikteliği ile Cumhur İttifakı'nda güçlerini birleştirdiklerini ifade eden, mevcut Kula Belediye Başkanı ve Cumhur ittifakı Kula Belediye Başkan Adayı Hüseyin Tosun, AK Parti ile birlikte çalışıp birlikte kazanacaklarını söyledi. Bugüne kadar yaptığı hizmetlerin daha fazlasını yapabilmek için, güçlü bir ittifak ile hizmete tekrar talip olduklarına vurgu yapan Başkan Tosun, 31 Mart'a kadar var gücü ile çalışacaklarını ve 31 Mart akşamında da zafere ulaşacaklarını söyledi.

Program, Manisa milletvekillerinin konuşmalarının ardından Cumhur İttifakı yürüyüşü ile devam etti. AK Parti Kula İlçe Başkanlığı önünde3 başlayan yürüyüşte, Cumhur İttifakına gönül vermiş partililer, Kula İlçe Şehitliğine kadar yürüdü. Burada okunan Kur'an-ı Kerim ve duaların ardından program son buldu.

AK Parti Kula İlçe Başkanlığında gerçekleşen Cumhur İttifakı buluşmasına AK Parti Manisa Milletvekilleri İsmail Bilen ve Mehmet Ali Özkan, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Mevcut Kula Belediye Başkanı ve Cumhur ittifakı Kula Belediye Başkan Adayı Hüseyin Tosun, Cumhur İttifakı Selendi Belediye Başkan Adayı Nurullah Savaş, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Milliyetçi Hareket Partisi Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, her iki partinin de kadın ve gençlik kolları, sivil toplum kuruluş başkanları ile partililer katıldı.