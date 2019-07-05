'Kula'da değerli zamanlar' projesi hayata geçiriliyor

Manisa'nın Kula ilçesinde İlçe Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa hazırladığı 'Kula'da değerli zamanlar' projesinin hayata geçirilmesi için ilk adım atıldı.

Kula'da eğitim ve öğretim yılının sona ermesinin ardından öğrencilerin yaz tatilini daha verimli bir şekilde geçirmesi için çalışmalara başlayan Kula Kaymakamlığı, Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa bir proje hazırladı. Öğrencilerin yaz tatilini daha verimli bir şekilde değerlendirmesi için ortaokul ve lise çağındaki öğrencilere yönelik çeşitli kursların ücretsiz olarak sunulacağı projede, kayıtlar başladı.

Proje hakkında açıklamada bulunan Kula Kaymakamı Kemal Duru, eğitim öğretim sezonunda olduğu gibi, yaz tatilinde de öğrenciler için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Öğrencilerin yaz tatilini daha verimli bir şekilde geçirmesi, spor faaliyetlerinde kendilerini geliştirebilmesi adına Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa bir proje hazırladıklarını da vurgulayan Kaymakam Duru, "İlçemizde kapsamlı olarak ilk defa bağımlılıkla etkin mücadele, gençlerimizin zamanı verimli değerlendirmesine yardımcı olma, yeteneklerinin farkına varabilmesi ve profesyonelleşmesine öncülük etme gibi ulvi amaçlarla Gençlik ve Spor Bakanlığımızın maddi ve manevi desteğiyle Kula Kaymakamlığımız koordinesinde Kula İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz, Kula Halk Eğitim Merkezimiz ve Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz işbirliğinde 'Kula'da değerli zamanlar' projesi hayata geçirilecektir. Proje kapsamında; ortaokul ve lise çağındaki gençlerimize yönelik olmak üzere futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi ve badminton spor dalları; tiyatro, resim, müzik, halk oyunları ve fotoğraf sanat dalları; teorik ve uygulamalı olarak asli kamu hizmetleri bakış açısında ücretsiz sunulacaktır. Çocuklarımız kayıtlarını 10 Temmuz Çarşamba günü mesai bitimine kadar Kula Halk Eğitim Merkezimize ebeveynleri ile birlikte yanlarında getirecekleri 2 adet vesikalık fotoğraf ile birlikte yapabileceklerdir. Halk Eğitim Merkezimiz kayıt için Cumartesi günü de açık bulundurulacaktır.” ifadelerini kullandı.