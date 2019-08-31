Kula'da 'Değerli Zamanlar' projesi meyvelerini verdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kula Kaymakamlığı koordinesinde ilçede hayata geçirilen ‘Kula'da Değerli Zamanlar' projesi sona erdi. Kursa katılan öğrenciler, 5 hafta süren eğitimlerde öğrendiklerini sergileyerek final yaptı.

Kula Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezinin koordinesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen, öğrencilerin yaz tatilini daha verimli bir şekilde geçirmesi için düzenlenen ‘Kula'da Değerli Zamanlar' projesi, 5 haftalık kurs süresinin tamamlanmasının ardından sona erdi. Futbol, basketbol, voleybol, tiyatro, resim, bağlama, Türk halk müziği olmak üzere sosyal kültürel ve sportif etkinlik ve aktiviteleri artırmak amacıyla açılan kursların sonunda yapılan final gösterisi, renkli görüntülere sahne oldu. Kurslar kapsamında resim kursunda öğrenim gören öğrenciler tarafından hazırlanan resim sergisi, katılımcılar tarafından ilgiyle karşılanırken, müzik kursuna giden öğrencilerin koro gösterisi izleyicileri büyüledi.

Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı Kültür Merkezi'nde yapılan final gösterileri, resim kursu öğrencilerinin kurs boyunca yaptığı resimlerin sergilenmesi ile başladı. Kula Kaymakamı Kemal Duru'nun katılımıyla kurdele kesiminin ardından açılan resim sergisi, katılımcılar tarafından oldukça beğenildi. Daha sonra tiyatro ve bağlama kursunda öğrenim gören öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler ise, katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı. Kaymakam Kemal Duru ve protokol üyeleri, bağlama kursu öğrencilerinin gösterisi esnasında, öğrenciler ile birlikte şarkılara eşlik etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığının öğrencilerin yaz tatilini daha verimli bir şekilde geçirmesi için hayta geçirdiği projenin başarıyla sonuna geldiklerini ifade eden Kula Kaymakamı Kemal Duru, “ Gençlik ve Spor Bakanlığının desteği ile ilçemizde yürütülen 'Değerli Zamanlar' projesi ile ilçemizde yaşayan gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerinin sağlanmış, var olan potansiyelleri ve yetenekleri ortaya çıkarılmıştır. Gençlerin aileleriyle ve toplumla daha sağlıklı iletişim kurmaları, sosyal hayatın her alanına etkin katılımları sağlanmıştır. Gençlerin sportif ve kültür becerilerini ortaya çıkararak, geleceğimizin milli sporcuları ve sanatçılarının yetiştirmesini sağlamasına hedeflenmiş, gençlere sporu sevdirerek spor faaliyetlerine katılmalarını arttırmış ve sporu hayat tarzı haline getirmelerini hedeflenmiştir. Bu proje, 5 haftalık süre zarfında çeşitli branşlarda düzenlenen kurslarımızın sona ermesiyle, öğrencilerimizin yeteneklerinin olduğu alanlarla kendilerini geliştirmesi açısından büyük katkı sağlamıştır. Öğrencilerimizin final gösterilerinde de görüldüğü üzere, ayrı bir beceri isteyen resim alanında öğrencilerimiz hünerlerini sergilemiş, özellikle tiyatro kursunda öğrenim gören ve gösteri yapan öğrencilerimiz, geleceğin tiyatro oyuncuları olabileceklerinin sinyalini verdiler. İlk olarak yaz tatili için planlanmış olan bu proje, okulların açılmasının ardından yeniden hayata geçirilerek, öğrencilerin gelişimine katkı sağlamaya devam edecektir" dedi.

Final gösterilerinin ardından Kaymakam Kemal Duru, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İbrahim Özel tarafından eğitmenlere plaket, öğrencilere madalya takdim edildi.

Proje final programına, Kaymakam Duru, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İbrahim Özel, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı.