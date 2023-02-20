Kula'da depreme dayanıksız olduğu tespit edilen bir okula yıkım kararı

'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 2 büyük yıkıcı depremin ardından Manisa'nın Kula ilçesinde yapılan denetimlerde, depreme dayanıklı olmadığı tespit edilen 1 okulun tahliye edilerek yıkılacağı ve ilçedeki diğer okullarda da deprem denetimlerinin sürdüğü öğrenildi.

'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen, on binlerce vatandaşın yaşamını yitirdiği, on binlerce vatandaşın da yaralandığı Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen 2 büyük yıkıcı depremin ardından Kula Kaymakamlığı ve Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, olabilecek depremlere karşı Kula'daki okul binalarında inceleme yapıldı. Yetkili birimlerce denetimleri yapılan Bebekli 75. Yıl İlk ve Ortaöğretim kurumunun olabilecek bir depreme karşı dayanıksız olduğu tespit edilerek tahliye kararı verildi. Kısa süre içerisinde tahliye edilerek yıkımına başlanacak olan Bebekli 75. Yıl İlk ve Ortaöğretim kurumu, dayanıklı bir yapı ile yeniden inşa edilecek.

Öte yandan ilçedeki diğer tüm okullarda da denetimin devam ettiği ve herhangi bir tespit yapılması durumunda diğer okullara da tahliye ve yıkım kararı verilebileceği öğrenildi.

Öğrenciler ilçe merkezine taşınacak

Depreme dayanıksız olduğu tespit edilen ilçeye bağlı kırsal Bebekli Mahallesi'ndeki 75. Yıl İlk ve Ortaöğretim kurumunda okuyan öğrenciler ise, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün planlaması dahilinde ilçe merkezindeki İbrahim Özboyacı Mesleki Eğitim Merkezi'ne taşınacak. Eğitim öğretim hayatlarına ilçe merkezinde devam edecek Bebekli öğrencileri, okul binasının yeni hizmet binasının inşasına kadar eğitimlerini burada sürdürecek.