Kula'da eğitimde ikinci dönem değerlendirme toplantısı

Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2018-2019 eğitim öğretim yılının birinci döneminde alınan ve ikinci dönem alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan sorunlar ve bu sorunların çözümü ile ikinci dönemde yapılacak faaliyetleri içeren değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Jeopark Ortaokulu toplantı salonunda yapılan toplantının başkanlığını, Kula Kaymakamı Kemal Duru yaptı.

Kula genelinde bütün okullarda öğrencilerin alkol, sigara ve uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıklardan korumak için her türlü tedbirlerin alındığı vurgulandı. Ayrıca okul önlerinde herhangi şüpheli bir durum görülmesi durumda derhal güvenlik görevlilerine haber edilmesi üzerinde duruldu. Okul zamanı yaşanılan trafik yoğunluğunun da konuşulduğu toplantıda, trafik güvenliği açısından önemli çalışmaların yürütüldüğü belirtildi. Özellikle okul servisleri kontrollerinin sıklıkla olacağını ve denetimlerin sürdürüleceği ifade edildi.

Toplantıya Kula Kaymakamı Kemal Duru'nun yanı sıra, Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsa Ekiz, İlçe Emniyet ve İlçe Jandarma personelleri, okul müdürleri, müdür yardımcıları ve öğretmenler katıldı.