İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kula'da emniyetten kask uygulaması

Manisa’nın Kula ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, trafikte kasksız seyreden motosikletler üzerinde denetim yaptı.

Manisa'nın Kula ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, trafikte kasksız seyreden motosikletler üzerinde denetim yaptı. Uygulamada, plakasız motosikletlere el konulurken, birçok sürücüye de kasksız ve ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan cezai işlem uygulandı.


Son zamanlarda artan plakasız ve kasksız motosiklet kullanımı en az seviyeye indirmek ve kazalarda can kaybının en az seviyeye indirebilmek için yapılan uygulamalara hız kesmeden devam eden Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde kask uygulaması yaptı. Trafik Büro Amirliği ekipleri, şehir merkezinde, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak, kask kullanımını yaygınlaştırarak olası kazalarda ölüm ve yaralanma riskini en aza indirgemek ve diğer sürücülerin güvenli bir trafik ortamında seyredebilmelerini sağlamak amacıyla yaptığı denetimleri arttırdı. Birçok motosiklet sürücüsünün koruyucu başlık (kask) kullanmadıklarını, küçük yaşta ve sürücü belgesiz olarak motosiklet kullandıklarını tespit eden Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehrin farklı noktalarında yaptığı denetimlerde sürücüleri uyardı.


Uygulamada, plakasız motosikletlere el konulurken, birçok sürücüye de kasksız ve ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan cezai işlem uygulandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.