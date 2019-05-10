Kula'da Engelliler Haftası kutlamaları

Manisa'nın Kula ilçesinde Engelliler Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası dolayısıyla Kula Yunus Emre Kent Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na Kula 80. Yıl Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü tarafından çelenk sunuldu. Çelenk sunumunun ardından kutlama programı, 80. Yıl Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde devam etti. Kurum öğrencileri tarafından hazırlanan resim sergisinin açılışı yapılmasının ardından kurum bahçesindeki programa geçildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, engelli öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler büyük beğeni topladı.

80. Yıl Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü tarafından Engelliler Haftası münasebetiyle düzenlenen programa Kula Kaymakamı Kemal Duru, Kula Kaymakam Refiki Ali İhsan Selimoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Gürsel Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, İlçe Spor Müdürü İbrahim Özel, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Güldane Kaçar, kurum amirleri, öğretmenler, kurum öğrenci ve personeli ile vatandaşlar katıldı.