Kula'da güven ve huzur uygulaması

Manisa'nın Kula ilçesinde düzenlenen güven ve huzur operasyonlarında 95 araç trafik yönünden kontrol edildi, 241 şahsın da Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapıldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından eş zamanlı olarak başlatılan operasyonlar, Kula'da da yapıldı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Huzur Manisa Uygulaması' kapsamında Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kula İlçe Bölge Trafik Amirliği ekipleri tarafından ilçe merkezi ve İzmir-Ankara D300 karayolu üzeri Bölge Trafik Amirliği önünde denetimler yapıldı. Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri tarafından kahvehaneler, kafeler ve alkollü mekanlar gibi umuma açık yerlerde yapılan uygulamada, tedbir amaçlı olarak Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri ve Bölge Trafik Amirliğine bağlı trafik ekipleri tarafından da eş zamanlı olarak şehir içi ve İzmir-Ankara D300 karayolu üzerinde trafik uygulaması yapıldı.

Uygulamalarla ilgili edinilen bilgide, İl Emniyet Müdürlüğü'nün emri doğrultusunda Kula'da uygulama gerçekleştirildiği, şehir içi seyyar ekipler ve umuma açık yerlerde 2 ekip 9 personel ile, 75 araç ve 146 şahsın GBT sorgusunun yapıldığı, Bölge Trafik İstasyon amirliği önünde ise 1 sabit noktada 2 ekip 8 personel ile 95 şahsın GBT kontrolü, 20 aracın ise trafik yönünden kontrol edildiği bildirildi.

İlçe genelinde yapılan uygulamada toplamda 95 aracın trafik yönünde kontrol edildiği, 241 şahsın da Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapıldığı ve uygulama boyunca herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığı belirtildi.