Kula'da 'Güvercin Sevenler Derneği' kuruldu

Manisa'nın Kula ilçesinde güvercin seven vatandaşlar tarafından Kula Güvercin Sevenler Derneği kuruldu. Misafir güvercinlerin de kabul edileceği dernek üyeleri, tüm Kula halkını derneğe davet etti.

Kula'da güvercin potansiyelini tanıtmak ve genç nesillere kuş sevgisini aşılamak amacıyla güvercin sevenler tarafından 'Kula Güvercin Sevenler Derneği' kuruldu. Kurucu üyeliğini Ogün Alcı, Ramazan Taşyurt, Mehmet Aşıcı, Ayhan Taşyurt, Hasan Gök, Okan Çakır, Tolga Yılmaz ve Sinan Katırcı'nın yaptığı dernekte güvercin seven dostların bir araya gelip sohbet edeceği, birlik ve beraberlik içerisinde çeşitli aktivitelerin de yapılacağı dernekte ellerinde bulundurdukları güvercin malzemeleriyle misafir güvercin kabulü de yapılacak. Kula Leblebiciler Sitesi içerisinde kurulan ve kısa sürede büyük ilgi gören derneğe Kulalı esnaflar da destek sağladı. İlçede kanatlı hayvan besleyen vatandaşlara destek vermek ve tüm kanatlı hayvanları yaşatmak için kurulan derneğin üyeleri, tüm Kula halkını da derneğe davet etti.