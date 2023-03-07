Kula'da hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Manisa'nın Kula ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 6 ayrı suçtan hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Kula İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yapılan istihbari çalışmalar sonucunda uzun süredir takibi yapılan ve 6 ayrı suçtan hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüphelinin yolcu otobüsü ile seyahat ettiği bilgisine ulaştı. İzmir-Ankara D300 karayolu üzerinde ilçeye bağlı Dereköy Mahallesi civarında yolcu otobüsünü durduran ekipler, A.D. isimli şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüpheli şahsın yapılan üst aramasında 44 adet sigara içine karıştırılmış içime hazır kubar esrar ile 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere ekipler tarafından el konulurken, şüpheli A.D. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.