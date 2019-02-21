Kula'da ‘hayat boyu öğrenme' toplantısı yapıldı

Manisa'nın Kula ilçesinde, eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, planlanması ve ortaya çıkan güçlüklerin değerlendirilerek merkezler arası işbirliğinin sağlanması amacıyla Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitim Planlama ve İşbirliği Komisyonu toplantısı yapıldı.

Manisa'nın Kula ilçesinde Kula Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitim Planlama ve İşbirliği Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi. Kula Yunus Emre Anadolu Lisesi Toplantı Salonunda yapılan toplantıda, yaygın eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, planlanması, ortaya çıkan güçlüklerin değerlendirilmesi ve merkezler arasında işbirliği ve koordinasyonun sağlanması gibi konular ele alındı. Kula Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Saracalıoğlu halk eğitim merkezi müdürlüğü bünyesinde açılan kurslar hakkında sunum yaptı. Saracalıoğlu, sunum esnasında Kula Halk Eğitim Merkezi bünyesinde toplamda 63 adet kursta bin 86 kursiyerin eğitim aldığını ifade etti. Ayrıca Saracalıoğlu sunduğu slayt gösterisi üzerinde 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk döneminde yapılan çalışmalar ve diğer dönemde yapılacak olan projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Toplantı hakkında bilgi veren Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, "Bugünkü çalışmamızda önceki yıla ve 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk dönemine ait çalışmaları değerlendirmenin yanında, sizlerin de ilçemizin hayat boyu öğrenme, halk eğitimi planlama ve çalışma programına katkılarınızı almayı planlıyoruz. Hayat boyu öğrenme Türkiye'nin eğitimde çıkış noktalarından biri olacaktır. Teknoloji sürekli değiştiği için insanların mezun oldukları okuldan aldıkları bilgiler yeterli olmayıp, sürekli yenilenme ve iyileşme ihtiyacı içerisindedir" dedi.

Sümen'in ardından konuşan Kula Kaymakamı Kemal Duru ise, "Bizler burada Halk eğitim merkezi olarak eğitici kursların açıldığını görüyoruz. Biraz daha bu kurslar üzerinde yoğunlaşmalıyız. Mesela maket ev kursu, çinicilik kursu, hediyelik eşyaların yapımı gibi bunun gibi kurslarda pazarlayıp halk eğitim müdürlüğümüzün öz sermayesine para girecek şekilde de kurslar düzenleyebiliriz. Vatandaşlarımız bu kurslarda öğrendiklerini hobi olarak ta öğrenebilirler fakat bunun dışında herhangi işi gücü olmayan bir vatandaşımız bu kurslara katılıp öğrenmiş olduğu bilgi birikimini pazarlayabiliyor mu bunun üzerinde çalışma yapmamız gerekiyor" diye konuştu.

Toplantıya Kula Kaymakamı Kemal Duru, Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, Kula İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Gürsel Aydın, İlçe Emniyet Büro Amiri Komiser Yardımcısı Hakkı Korhan İnci, Kula İlçe Tarım Müdürü Bilgin Sarısu, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Hüseyin İzci ile İsa Ekiz, okul müdürleri ve müdür yardımcıları katıldı.