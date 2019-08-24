Kula'da ‘Hayat Boyu Öğrenme' toplantısı yapıldı

Manisa'nın Kula ilçesinde, Hayat Boyu Öğrenme ve Halk Eğitim Planlama ve İşbirliği Komisyonu toplantısı yapıldı.

Kula Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen toplantı, Kula Yunus Emre Anadolu Lisesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda, yaygın eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, planlanması, ortaya çıkan güçlüklerin değerlendirilmesi ve merkezler arasında işbirliği ve koordinasyonun sağlanması gibi konular ele alındı. Kula Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Saracalıoğlu halk eğitim merkezi müdürlüğü bünyesinde açılan kurslar hakkında sunum yaptı. Saracalıoğlu, sunum esnasında Kula Halk Eğitim Merkezi bünyesinde toplamda 112 kursta 2 bin 29 kursiyerin eğitim aldığını ifade etti. Ayrıca Saracalıoğlu'nun sunduğu slayt gösterisi üzerinde 2018-2019 eğitim öğretim yılında yapılan çalışmalar ve yeni dönemde yapılacak olan projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Toplantı hakkında bilgi veren Kula İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsa Ekiz, "Bugünkü çalışmamızda önceki yıla ve 2019-2020 eğitim öğretim yılında yapılacak olan çalışmaları değerlendirmenin yanında, sizlerin de ilçemizin hayat boyu öğrenme, halk eğitimi planlama ve çalışma programına katkılarınızı almayı planlıyoruz. Hayat boyu öğrenme Türkiye'nin eğitimde çıkış noktalarından biri olacaktır. Teknoloji sürekli değiştiği için insanların mezun oldukları okuldan aldıkları bilgiler yeterli olmayıp, sürekli yenilenme ve iyileşme ihtiyacı içerisindedir" dedi.

Ekiz'in ardından konuşan Kula Kaymakam vekili Selendi Kaymakamı Can Atak ise "Bizler burada Halk eğitim merkezi olarak eğitici kursların açıldığını görüyoruz. Biraz daha bu kurslar üzerinde yoğunlaşmalıyız. Mesela maket ev kursu, çinicilik kursu, hediyelik eşyaların yapımı gibi bunun gibi kurslarda pazarlayıp halk eğitim müdürlüğümüzün öz sermayesine para girecek şekilde de kurslar düzenleyebiliriz. Vatandaşlarımız bu kurslarda öğrendiklerini hobi olarak ta öğrenebilirler fakat bunun dışında herhangi işi gücü olmayan bir vatandaşımız bu kurslara katılıp öğrenmiş olduğu bilgi birikimini pazarlayabiliyor mu bunun üzerinde çalışma yapmamız gerekiyor" diye konuştu.

Toplantıya Kula Kaymakam vekili Selendi Kaymakamı Can Atak, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsa Ekiz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Gürsel Aydın, İlçe Emniyet Müdür vekili Komiser Yardımcısı Mustafa Yıldırım, İlçe Spor Müdürü İbrahim Özel, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Güldane Kaçar, İlçe Müftüsü Kamil Kırkız, okul müdürleri ve müdür yardımcıları katıldı.