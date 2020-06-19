Kula'da hububat hasadında dane kaybına karşı denetim

Sahaya çıkan personeller ile birlikte denetim yapan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bilgin Sarısu, biçerdöver sahibi operatörlere de konu ile ilgili uyarılarda bulundu.

Kula'da hububat hasadı başlarken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de sahada biçerdöver kontrollerine başladı. Ekipler denetimlerde biçerdöverlerin eleklerindeki danenin ne kadarının yere döküldüğü kontrol ederken, ayrıca biçerdöver kullananların belgelerinin olup olmadığına da kontrol ediyor. İlçede biçerdöverle hububat hasadının başlamasıyla birlikte konu uzmanı teknik personelleri, hasatta meydana gelebilecek kayıpların önlenebilmesi için çalışmalarına aralıksız olarak devam ettiğini dile getiren İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bilgin Sarısu, buğday ve arpa verimini kontrol ederken, hasatta oluşabilecek dane kaybı ve dane kırılmalarına karşı üreticiler ile biçerdöver operatörlerini bilgilendirdiklerini söyledi. Biçerdöver sahibi ve operatörlerinin de operatör belgelerini, yangın söndürücü ve ilk yardım çantalarını yanlarında bulundurmaları ve hasat olgunluğuna gelmeyen ürünleri hasat etmemeleri konusunda uyarılarda bulunduklarını ifade eden Sarısu, “Teknik bilgi noksanlığı ve bilinçsiz biçerdöver kullanımı nedeniyle hasat öncesinde, hasat sırasında ve hasat sonrasında büyük kayıplar meydana gelebilmektedir. Bizde bu kayıpların önüne geçebilmek için denetimlerimizi başladık. Bu kapsamda konu uzmanı ekip arkadaşlarımızla birlikte sahaya inerek, hasat yapan üreticiler ile biçerdöver operatörlerinin hasatlarını yerinde inceledik. Kendilerine operatör belgelerini, yangın söndürücü ve ilk yardım çantalarını yanlarında bulundurmaları konusunda uyarılarda bulunurken, hasat olgunluğuna gelmeyen ürünleri hasat etmemeleri konusunda da bilgilendirmeler yaptık. Bu sezon inşallah çok fazla dane kaybı yaşamadan verim almayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.