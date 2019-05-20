Kula'da iki uzman doktor daha göreve başladı

Kula Devlet Hastanesinde uzun zamandır eksik olan göz hastalıkları ve ikinci dahiliye branşlarına doktorlar atanarak hasta kabulüne başladı. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinden mezun olan ve Celal Bayar Üniversitesi Göz Hastalıkları branşında ihtisas yapan Cansu Sarıgül, uzman hekim olarak ilk görev yeri olan Kula Devlet Hastanesinde göreve başladı. Kula Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Onur Kahya'dan sonra, bir dahiliye uzmanı daha göreve başladı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesinden mezun olan ve İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ihtisas yapan dahiliye uzman doktoru Ahmet Peker, görev yaptığı Ağrı Diyadin Devlet Hastanesinden Kula Devlet Hastanesine atanarak göreve başladı.

Yeni göreve başlayan doktorları ziyaret ederek 'hayırlı olsun' temennisinde bulunan Kula Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mehmet Onur Kahya, Kula'daki önemli eksiklerden göz hastalıkları ve dahiliye uzmanlarının hasta kabulüne başladığını söyledi.