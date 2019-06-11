Kula'da ikinci göz doktoru da göreve başladı

Bir zamanlar bünyesinde göz doktoru bulunmayan Kula Devlet Hastanesinde büyük bir eksiklik daha giderilmiş oldu.

Sağlık alanında yaptıkları çalışmalarda başarıya imza atarak geçtiğimiz günlerde yeni doktorların göreve başlayacağını müjdeleyen AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık'ın açıklamalarının ardından, Kula Devlet Hastanesine atanan ikinci göz doktoru Uzm. Dr. Esat Karademir hasta kabulüne başladı.

Kula'da uzun süredir eksikliği hissedilen ve mayıs ayı içerisinde yapılan atama ile göreve başlayan Göz Hastalıkları uzman doktoru Cansu Sarıgül'ün ardından, yeni yapılan atama ile ikinci göz doktoru Uzm. Dr. Esat Karademir de Kula Devlet Hastanesinde hasta kabulüne başladı.

Adana Çukurova Üniversitesi Göz Hastalıkları bölümünden mezun olan Uzm. Dr. Esat Karademir, ihtisasını Balıkesir Üniversitesi'nde yaptığını söyledi.

Yeni göreve başlayan göz doktoru Uzm. Dr. Esat Karademir'i ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulunan Kula Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mehmet Onur Kahya, uzun süredir eksikliği hissedilen ve mayıs ayı içerisinde hasta kabulüne başlayan bir göz doktorunun ardından, ikinci göz doktorunun göreve başlamasıyla Kula'da önemli bir eksiğin giderildiğini hatırlattı. Uzm. Dr. Kahya, her iki göz doktorunun da hafta içi her gün hasta kabulü yaptığını söyledi.