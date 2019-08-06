Kula'da ilk kez 'Kendin Yap' atölyesi kuruluyor

Manisa'nın Kula ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı (YENEP) Kula Kendin Yap Atölyesi' projesi kabul edildi. Eylül ayında yapımına başlanması planlanan atölye ile, Kula'da ilk kez 9-14 yaş grubundaki öğrenciler ‘Kendin Yap Atölyesi' ile tanışacak.

Kula'da eğitim seviyesini üst seviyelere çıkarmak için her geçen gün yeni bir çalışmaya imza atan Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, hazırladığı yeni bir proje ile öğrencilerin yaparak ve yaşayarak esas alan bir atölyeyi Kula'ya kazandıracak. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün girişimleri ile hazırlanan, Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ve Kula Kaymakamlığı, Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Kula Belediyesinin iştirakçi olarak katıldığı proje ile öğrenciler kodlama, tasarım ve üretim yapma fırsatı bulacaklar. Tabduk Emre İlk Okulu bahçesinde kurulması kararlaştırılan 'Kendin Yap Atölyesi' için çalışmalara başlanan proje ile ilgili, Kula Kaymakamı Kemal Duru, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsa Ekiz ile proje hakkında fikir alış verişinde bulundu.

Proje ile ilgili bilgi veren Kaymakam Kemal Duru, projenin hayta geçirilmesinin ardından 9-14 yaş grubu bütün öğrencilere hizmet edeceğini söyledi. Öğrencilerin yaparak ve yaşayarak öğrenmesini esas alan projenin hayata geçirilmesi için ilk adımların atıldığını da kaydeden Kaymakam Duru, "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen YENEP Kula Kendin Yap Atölyesi projesi kabul edildi. Kaymakamlık, esnaf odası ve belediyenin iştirakçi olarak katıldığı proje sayesinde öğrencilerimiz kodlama, tasarım ve üretim yapma fırsatı bulacaklar. Yaparak yaşayarak öğrenmeyi esas alan atölyede sanal gezi, kodlama ile sanal gezi içeriği hazırlamadan, tasarım yaparak üç boyutlu yazı kullanmayı öğrenme, tasarladığı ürünleri CNS makinelerinde üretim yapmaya kadar birçok alanda hizmet sunacak. Eğitici eğitimlerinin de planlandığı proje sayesinde çocuklarımızın teknoloji üreten bireyler olmasına katkı sunacak. Bu atölye, Tabduk Emre İlkokulu bahçesinde kurulması kararlaştırıldı. Eylül ayında yapımına başlanması planlanan atölye ilçemizdeki 9-14 yaş grubu bütün öğrencilere hizmet edecek. Zafer Kalkınma Ajansı ve Kula Belediyesinin maddi destekleriyle yapılacak atölyenin en kısa zamanda hizmete girmesi için çalışmalar devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kula'da eğitim alanında farklı çalışmalar yaparak öğrencilerin gelişimine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün girişimleri ile hazırlanan ve Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen yeni bir proje ile, Kula'da bir ilki gerçekleştirmeye hazırlanıyoruz. İlçemizde ilk kez kurulacak olan 'Kendin Yap Atölyesi' ile, 9-14 yaş grubundaki öğrencilerimizin yaparak ve yaşayarak öğrenmesini hedefliyoruz. Kurulacak olan atölyemizde öğrencilerimiz, sanal gezi, kodlama ile sanal gezi içeriği hazırlamadan, tasarım yaparak üç boyutlu yazı kullanmayı öğrenme, tasarladığı ürünleri CNS makinelerinde üretim yapmaya kadar birçok alanda hizmet alacak. Eylül ayında yapımına başlanması planlanan atölyemiz, Kulamıza ve gençlerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.