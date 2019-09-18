Kula'da ilköğretim haftası kutlandı

Manisa'nın Kula ilçesinde İlköğretim Haftası kutlama programı, Tabduk Emre İlköğretim Okulu'nda gerçekleştirildi.

Şehit Ömer Halisdemir ve Yunus Emre Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan kutlama programına Tabduk Emre İlköğretim Okulu'nda devam edildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından programın açılış konuşmasını yapan Kula Kaymakamı Kemal Duru, "Ülkemizin gelişmesi ve ilerlemesi yolunda başarılara vesile olmasını diliyorum. Eğitim çağa uygun olarak sürekli değişen ve gelişen, birikim ve tecrübeler ışığında yenilenen bir süreçtir. Bu süreç toplumu yücelten, insanlığa yön veren en önemli etkendir. Eğitim nesil yetiştirme işidir. Nesil yetiştirme ise medeniyet inşası iddiasını sürdürmektir. Hedefimiz bilgi toplumunun gerektirdiği becerilerle donanmış, milli kültür ile insanlığın evrensel değerlerini içtenleşmiş bireyler yetiştirmektir” diye konuştu.

Tören, şiirlerin okunması ve halk oyunu gösterileriyle devam etti. Programda 4. sınıf öğrencileri, okula yeni başlayan 1. sınıf öğrencilerine çiçek hediye etti. 2019-2020 eğitim öğretim yılının başladığı törene Kaymakam Kemal Duru, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Gürsel Aydın, İlçe emniyet Müdür vekili Komiser Yardımcısı Mustafa Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsa Ekiz, İlçe Müftüsü Kamil Kırkız, İlçe Spor Müdürü İbrahim Özel, okul müdürleri, öğrenci velileri ve öğretmenler katıldı.