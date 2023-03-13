Kula'da İstiklal Marşı'nın kabulü, düzenlenen programla kutlandı

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma günü, Kula'da düzenlenen program ile kutlandı.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 102. yılı sebebiyle Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılmasının ardından, öğrenciler tarafından şiirler okunup, konuşmalar yapıldı. Mehmet Akif'in hayatını anlatan video gösterimi ve Kula'nın tarihi konak ve sokaklarında çekilen İstiklal Marşı gösteriminin ardından, günün anlam ve önemine binaen ilçe bazında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödüller verildi.

Program sunucusu gözyaşlarına hakim olamadı

Kula Jeopark Ortaokulu tarafından hazırlanan ve katılımcılar tarafından büyük beğeni toplayan programın sunucusu Jeopark Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Çiğdem Demiray, bazı ülkelerin ulusal marşları ile İstiklal Marşı'nı karşılaştırırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Program, Kaymakam Birkan Tatlısöz'ün günün önemine binaen yaptığı konuşma ile sona erdi. Düzenlenen programa Kaymakam Birkan Tatlısöz, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Milliyetçi Hareket Partisi Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, Cumhuriyet Halk Partisi Kula İlçe Başkanı Osman Kasırga, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bayram Yüksel, Kula İlçe Emniyet Müdürü Ali Rıza Gökmen, Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Zakir Okulmuş, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluş başkanları, gaziler, kamu kurum ve kuruluş başkanları, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.