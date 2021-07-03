Kula'da kaçak kazı operasyonu:1 kişi suçüstü yakalandı

Manisa'nın Kula ilçesinde bir kişi kaçak kazı yaparken jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakaladı.

Kula İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün saat 12.00 sıralarında ilçeye bağlı Gölbaşı Mahallesinde bulunan sulama göletinin üst tarafından dedektör ile kaçak kazı yapıldığına dair ihbar aldı. Bölgeye yaya olarak operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, M.C.S.(61) isimli şüpheliyi dedektör ile arama yaparken suçüstü yakaladı. Konuyla ilgili nöbetçi cumhuriyet savcısına talimatıyla şüpheli şahıs işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülürken, şüpheli şahısla birlikte ele geçirilen dedektör ve kazmak için kullandığı kesere de el konuldu.