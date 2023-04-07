Kula'da kadınlar ekmeğini futbol topundan çıkarıyor

Kula Kaymakamlığı tarafından hazırlanan proje ve Zafer Kalkınma Ajansı'nın desteği ile oluşturulan Kula Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine bağlı Kula El İle Futbol Topu Dikim Atölyesi kadınların istihdamına katkı sağlıyor.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Kula ilçesine giden Vali Yaşar Karadeniz, Kula ilçesinde Türkiye'de ikinci kez açılan ve kadınlar için yeni bir gelir kapısı olan El İle Futbol Topu Dikim Atölyesi'ni ziyaret etti, çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Ziyarette, Zafer Kalkınma Ajansı'nın desteği ile oluşturulan Kula El İle Futbol Topu Dikim Atölyesi'nde Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın taleplerinin karşılandığı, çeşitli kulüplerden de futbol topu üretimi için yoğun talep alındığı ayrıca futbol topu imalatının yanında, özellikle voleybol ve hentbol topları gibi farklı ürünlerin üretiminin de yapılmasının planlandığı bilgisi verildi.

Vali Yaşar Karadeniz, El İle Futbol Topu Dikim Atölyesinin kadınlara istihdam sağlayan güzel ve başarılı bir proje olduğunu, bu sayede kadınların sosyal ve ekonomik açıdan kendilerini geliştirmesine katkı sağlandığını belirtti. Dayanışma ve iş birliğinin kooperatiflerin kadınların güçlenmesinde önemli bir rol oynadığını da ifade eden Vali Karadeniz, özellikle kırsal bölgelerde kurulan kooperatiflerin ortaya koydukları birbirinden güzel fikirlerle ve ürettikleri birbirinden kıymetli ürünlerle ön plana çıktığını söyledi. Atölye ile Kula'nın tanıtımına katkı sağlandığını da belirten Vali Karadeniz, Türkiye'de ikincisi açılan El İle Futbol Topu Dikim Atölyesinde emeği geçen herkese teşekkür etti, kooperatifleşerek yaşadıkları bölgelere fark katan kadınları tebrik ederek, başarılar diledi.

Vali Yaşar Karadeniz'e ziyarette Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen, Kula Kaymakamı Birkan Tatlısöz ve yetkililer eşlik etti.