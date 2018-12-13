Kula'da kan bağış merkezi oluşturuldu

Manisa'da geçtiğimiz eğitim öğretim yılında Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi ve Manisa Kızılay Kan Merkezi tarafından okullarda hayata geçirilen "Manisa sana kanım feda" kan bağışı projesine bu yılda Kula'dan destekler devam ediyor.

Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi ve Manisa Kızılay Kan Merkezi tarafından okullarda hayata geçirilen "Manisa sana kanım feda" kan bağışı projesi kapsamında Kula Tabduk Emre İlkokulunda oluşturulan kan toplama merkezi ile, velilerin ve vatandaşların kan bağışları alınıyor. Tabduk Emre İlkokulu çok amaçlı salonunda oluşturulan kan bağış merkezini ziyaret eden Kula Kaymakamı Kemal Duru ve beraberindekiler, etkinlik ile ilgili Manisa Kızılay Kan Merkezinden gelen Dr. Sedat Ulusoy'dan bilgi aldı.

Tabduk Emre İlkokulunda başlatılan ve bir hafta boyunca ilçe merkezindeki okullarda oluşturulacak kan bağış merkezleri ile Kula'da kan bağış miktarını yüzde 50 arttırmayı hedeflediklerini dile getiren Manisa Kızılay Kan Merkezi Doktoru Sedat Ulusoy, kan bağışına ilk günde tahmin ettiklerinden daha çok rağbet gösterildiğini belirtti. Özellikle öğrenci velileri tarafından kan bağışına ilginin çok olduğunu söyleyen Ulusoy, Kula'daki kan bağış etkinlikleri ile ‘Manisa sana kanım feda' projesi çerçevesinde kan bağış oranını yüzde 50 arttırmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

Kaymakam Kemal Duru'nun kan bağış merkezi ziyaretine Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen'de eşlik etti.