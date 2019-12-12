Kula'da kanser taramasına gidecek kadınlara ücretsiz ulaşım

Manisa'nın Kula ilçesi sağlık müdürlüğünün girişimleri ile taşıyıcı kooperatifler arasında imzalanan protokol kapsamında, aile hekimlerine ve ilçe sağlık müdürlüğüne kayıt yaptıran 40-69 yaş arası kadınlar, kanser taraması için Salihli Devlet Hastanesine ücretsiz taşınacak.

Kanserle mücadele ve kanser taramaları ile ilgili çeşitli çalışmalar yürüten Kula İlçe Sağlık Müdürlüğü, yeni bir projeye daha öncü oldu. S.S. 77 Nolu ve S.S. 152 Nolu kooperatifler ile Kula İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı arasında protokol imzalandı. İmzalanan protokole göre, aile hekimlerine ve sağlık müdürlüğüne kayıt yaptıran 40-69 yaş arasındaki kadınlar, kanser taraması ve mamografi çekimleri için Salihli Devlet Hastanesine haftada 3 gün ücretsiz olarak taşınacak. Kaymakam Kemal Duru, S.S. 77 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Şinasi Kaymak, S.S. 152 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ahmet Gürkan ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Güldane Kaçar'ın katılımıyla imzalanan protokol, 13 Aralık 2019 Cuma gününden itibaren 40-69 yaş arasındaki kadınların hizmetine sunulacak.

İmzalanan protokol ile ilgili bilgi veren İlçe Sağlık Müdürü Dr. Güldane Kaçar, kanser taramaları ve kanserle hastalığı ile ilgili verdikleri mücadele için faydalı olacağını söyledi. Kanserin günümüzdeki en önemli halk sağlığı sorunu olduğunu ve gündemdeki yerini koruduğunu ifade eden Dr. Kaçar, kanserin sebebi bilinen ölümler sıralamasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada yer aldığını vurguladı. Öldürücülüğünün yanı sıra bıraktığı sakatlıklar ve tedavisindeki yüksek maliyetler nedeniyle kanser hastalığının erken teşhisinin oldukça önemli olduğuna dikkat çeken Dr. Kaçar, bu protokol ile Kula'da kanserin erken teşhisi için güzel bir projeye imza attıklarını söyledi. Taşıyıcı kooperatifler ile kurumları arasında imzalanan protokol kapsamında, her hafta Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri, aile hekimlerine ve ilçe sağlık müdürlüğüne kayıt yaptıran 40-69 yaş arasındaki kadınların, meme kanseri tarama programı kapsamında mamografi çekimleri için Salihli Devlet Hastanesine ücretsiz olarak taşınacağını belirten Dr. Kaçar, ilçede ikamet eden vatandaşların sağlık hizmetlerine ulaşmanın arttırılması amacıyla bu işbirliği protokolünün imzalandığını ifade etti.

40-69 yaş arasındaki kadınların mamografi çekimleri için ücretsiz taşınmasının, meme kanserinin erken teşhisi için oldukça faydalı olacağını ifade eden Kaymakam Kemal Duru ise protokolde emeği geçen kurum temsilcilerine teşekkür etti.

Düzenlenen protokol imza törenine, Kaymakam Kemal Duru, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Güldane Kaçar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Kul İlçe Müdürü İsmail Danaç, S.S. 77 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Şinasi Kaymak, S.S. 152 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ahmet Gürkan ve sağlık personeli katıldı.