Kula'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hakkında bilgilendirme

Manisa'nın Kula ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü personelleri tarafından özellikle yaz aylarında kene ısırmaları sonrası meydana gelen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı hakkında bilgilendirme çalışması yapıldı.

Genellikle yaz aylarında kene ısırmaları sonucu oluşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı ile ilgili Kula İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından vatandaşlara bilgilendirme yapıldı. Sağlık personelleri Kula ilçe merkezi ve Kula'ya bağlı mahallelerde kafeler, kahvehaneler ve okulları ziyaret ederek bilgilendirme broşürü dağıttı. Vatandaşlara tek tek ulaşarak Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hakkında bilgilendirme yapan sağlık personelleri, hastalığın belirtileri ve korunma yolları konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

Hastalık hakkında açıklamalarda bulunan Kula İlçe Sağlık Müdürü Dr. Güldane Kaçar, hastalığın evcil ve vahşi hayvanların yanı sıra insanlara da bulaşabileceğini belirterek, "Hastalığın başlıca bulaştırıcısı olan kenelerin aktifleştiği dönemden başlayarak ülkemizde bahar ve yaz aylarında görülmektedir. Hastalık ülkemizde bulaştırıcısı kene türünün yaşam alanlarıyla uyumlu bir şekilde görülmektedir. İlk kez Tokat ili ve civarında dikkatleri çeken Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakaları çoğunlukla İç Anadolu'nun kuzeyi, Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yoğunlaşmaktadır" dedi.

Özellikle bağ bahçe işlerinde çalışan vatandaşları uyaran Dr. Kaçar, "Tarla, bağ, bahçe, orman ve piknik alanları gibi kene yönünden riskli alanlara gidilirken, kenelerin vücuda girmesini engellemek maksadıyla mümkün olduğu kadar vücudu örten giysiler giyilmeli, pantolon paçaları çorapların içerisine sokulmalı ve ayrıca kenelerin elbise üzerinde rahat görülebilmesi için açık renkli kıyafetler tercih edilmelidir" diye konuştu.