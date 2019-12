Kula'da kış hazırlıkları toplantısı

Manisa'nın Kula ilçesinde kış aylarında sorun yaşanmaması için alınacak önlemler konusunda toplantı yapıldı.

Kaymakam Kemal Duru başkanlığında yapılan toplantıda, ilçe için önemli bir konu olan İzmir-Ankara D300 karayolu ile ilgili konular görüşüldü. Kış mevsiminin başlaması ile birlikte, trafik güvenliğini olumsuz yönde etkileyebilecek olaylar ile ulaşımda meydana gelebilecek aksamaların önlenmesi, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması ve gerekli tedbirlerin amacıyla Kaymakam Kemal Duru'nun başkanlığında toplantı gerçekleştirildi. Kula ve çevresinde en önemli konu olan ve bölgenin en yoğun trafik akışının sağlandığı İzmir-Ankara D300 karayolunda, zorlu kış şartlarında alınacak önlemlerin görüşüldüğü toplantıda, geçen yıllarda yaşanan sorunların çözüme kavuşturulması için çalışmalar başlatıldı. Toplantıda ayrıca, kurumlar arası koordine sağlanarak, dayanışma içinde bulunularak kendi görev alanına giren konularda gerekli ilave tedbirleri almaları, tüm kurumların araçlarını kış şartlarına hazırlayarak, gerekli donanımlarını araçlarında muhafaza etmeleri, araçlarını her an göreve hazır vaziyette bulundurmaları, kış şartlarının yoğun olabileceği göz önünde bulundurularak, iş makinalarının yetersiz gelebileceği düşüncesiyle, sivil toplum kuruluşları ile özel sektörde bulunan iş makinalarının önceden tespit edilmesi ve hizmet alımı yapılabilmesi için gerekli planlamaların yapılması da görüşüldü.

Vatandaşların can ve mal güvenliğinin ön plana alındığı toplantıda, İzmir-Ankara D300 karayolunda yağışlı havalarda yaşanan kazalar ile ilgili tedbirleri en üst seviyeye çıkardıklarını dile getiren Kaymakam Kemal Duru, “Kış aylarında ve özellikle yağışlı havalarda en fazla kaza riskinin olduğu bölgemiz, Kavacık rampası ile Davala bölgesidir. Yağışlı havaların etkisiyle virajlı bölgelerde yaşanan kazalar bizleri en derinden üzmektedir. Yetkili personel ile yaptığımız toplantıda, vatandaşların can ve mal güvenliğinin dikkate alınmasının yanı sıra, bölgemizdeki riskli yollarda da tedbirleri en üst seviyeye çıkardık. Kış aylarında büyük bir sorunla karşılaşmamak için, ilgili birimlerimizin görüş ve önerileri doğrultusunda çeşitli tedbirlere de imza attık. İnşallah ilgili kurumlarımız ile birlikte çalışarak, kış aylarını en huzurlu bir şekilde geçiririz.” ifadelerini kullandı.