Kula'da kontrolden çıkan tır bariyerlere çarptı

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan tır, karşı şeride geçip bariyerlere çarparak durabildi. Kaza esnasında karşı yönden başka bir aracın gelmemesi olabilecek bir faciayı önlerken, tır sürücüsü de kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında İzmir-Ankara D-300 karayolu Esenyazı kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Salihli'den Kula'ya doğru seyir halinde olan Yetgin Y.(29) idaresindeki 78 BN 262 plakalı Scania marka tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile karşı şeride geçti. Kontrolden çıkan tır, karşı şeritte bariyerlere çarparak durabilirken, kaza esnasında karşı yönden başka bir aracın gelmemesi ise olabilecek bir faciayı önledi. Tır sürücüsü Yılmaz, kazayı yara almadan atlattı.

Öte yandan kaza sebebi ile İzmir-Ankara D-300 karayolunun İzmir istikametinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.