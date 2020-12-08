Kula'da korkutan yangın

Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangını ilk fark eden vatandaşlar, evin içerisinde 7 yaşındaki çocuğu kendi imkanları ile çıkararak can kaybını önledi.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Ozan Çağı'ya ait Kızılkaya Mahallesi 163 sokak üzerindeki 23 numaralı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz kesin çıkış sebebi belirlenemeyen yangında, evden alevler yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi İtfaiye ekipleri gelesiye kadar hortumlarla ilk müdahaleyi yapan vatandaşlar, evin içerisindeki 7 yaşındaki bir çocuğu da alevlerin arasından çıkararak can kaybını önledi. Kısa sürede olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangında, ev kullanılamaz hale geldi. Soğutma çalışmaları sürerken ev içerisindeki odada dumanlar arasında çalışma yürüten itfaiye ekipleri, buldukları Kur'an-ı Kerim'i çıkararak ev sahibine teslim etti.

Yangının bahçede bulunan odun ve kömürlerin olduğu bölgeden çıktığını tahmin ediliyor.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.