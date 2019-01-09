Kula'da madde bağımlılığına savaş açıldı

Manisa'nın Kula ilçesinde okullarda görevli öğretmen, güvenlik görevlisi, hademe ve öğrenci velilerine madde bağımlığı ile mücadele semineri verildi.

Kula Kaymakamlığı, Kula İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği proje kapsamında, ilçe genelindeki okullarda görevli öğretmen, güvenlik görevlisi, hademe ve öğrenci velilerine madde bağımlılığı ve madde bağımlılığıyla mücadele semineri verildi.

Kula Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı Kültür Merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen seminer, Kula Devlet Hastanesinde görevli Psikolog Tuğçe Sakallı tarafından verildi.

"Madde bağımlılığı en önemli sorunlardan"

Düzenlenen seminere katılan Kula Kaymakamı Kemal Duru, madde bağımlılığının günümüzde yer edinmiş en büyük sorunlardan biri olduğuna dikkat çekti. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde dahi bu sorunun ilk sıralarda yer almasının kötü bir durum olduğuna vurgu yapan Kaymakam Duru, "Madde bağımlılığı günümüzde dünyanın gelişmiş ülkelerinde dahil ilk sorunlar arasında yer almaktadır. 2016 verilerine göre dünyada 29 milyon insana madde bağımlısı tanısı konmuştur. Bunun yanında milyonlarca insanın da madde kullandığı bilinmektedir. Biz de bu kapsamda Kaymakamlık olarak geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin madde kullanımından ve bağımlılığından uzak durmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Bu seminerde bu kapsamda yaptığımız çalışmalardan biridir. İlk önce öğretmenlerimizi bilgilendirmek istedik. Öğretmenlerimizle seminerlerin ardından okullarımızda seminerlerimizle öğrencilerimizle buluşacağız. İlçemizde daha madde bağımlısı tanısı konmuş vatandaşlarımızın tedavileri ve topluma kazandırılmaları konusunda birçok çalışma yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Madde bağımlılığı ile mücadele konusundaki çalışmalarımıza aralıksız olarak devam edeceğiz.” dedi.

Psikolog Sakallı'dan velilere uyarı

Seminerde sinevizyon eşliğinde sunum yapmasının ardından madde bağımlılığıyla mücadele konusunda uyarılarda bulunan Kula Devlet Hastanesinde görevli Psikolog Tuğçe Sakallı, özellikle öğrenci velilerine uyarılarda bulunarak şunları söyledi: "Bağımlılık, bir kereden bir şey olmaz ve ben bağımlı olmam düşüncesi ile başlar. Aynı zamanda bağımlılık bir süreçtir, kişi bağımlı olana kadar sosyal, davranışsal ve fiziksel yönden değişim gösterir. Tedavinin başarı oranında iki unsur önemlidir. Bir erken tanı, iki ise tedavi olma isteğine kendisinin karar vermiş olmasıdır. Bağımlılık tedavi edilebilir, ancak ömür boyu süren ruhsal bir hastalıktır. Bağımlılıkla mücadelede bu anlamda önleme çalışmaları önem kazanır. Bizler de bugün burada gençlerin madde kullanmasını engellemek, madde kullanmış ise bağımlı hale gelmesini engellemek, gençlerle nasıl iletişim kurulacağını ve nasıl davranmaları gerektiğini, ailelerine hangi bilgileri vermelerinin gerektiği konuları üzerine değindik." dedi.

Kula Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen madde bağımlılığı ve madde bağımlılığıyla mücadele seminerine, Kula Kaymakamı Kemal Duru, Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, Kula İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Hüseyin İzci ve İsa Ekiz, okul müdürleri, öğretmenler, okullarda görevli güvenlik görevlileri, hademeler, sağlık personeli ve öğrenci velileri katıldı.