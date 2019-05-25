Kula'da manav esnafını ve vatandaşları buluşturan iftar

Manisa'nın Kula ilçesinde manav esnafı ve vatandaşlar, Kula Sebze ve Meyveciler Dayanış Derneği tarafından düzenlenen iftar yemeğinde buluştu.

Manisa'nın Kula ilçesinde Sebze ve Meyveciler Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar programı, bu yıl da kapalı manav pazarında düzenlendi. Programda davetliler, okunan ezanın ardından hep birlikte orucunu açtı. İftar sonrası konuşan Manav Sebze ve Meyveciler Derneği Başkanı Hulusi Erkol, "Ramazan ayı, dostluk kardeşlik ve huzurun ayıdır. Bizlerde üyelerimiz ve aileleri ile birlikte bu ayda değerli Kulalı hemşerilerimizi iftar yemeğinde bir araya toplayarak üzerimize düşen görevi bir nebze olsun yerine getirmeye gayret ettik. Kulalı hemşerilerimiz de bizlere değer verip yemeğimize katılarak, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmiş olduk. Bizler Kulalı vatandaşlara hizmet eden esnaflar olarak bizlere gösterilen bu değeri hak etmek için mücadelemize devam edeceğiz. Buradan tüm katılıcılara teşekkür ederim" dedi.

Kula ilçesindeki kapalı manav pazar yerinde gerçekleştirilen iftar yemeğine, Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Yiğen, Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan, Kula Manavlar Derneği başkanı Hulusi Erkol ve çok sayıda manav esnafı ve aileleri ile vatandaşlar katıldı.