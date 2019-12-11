Kula'da 'MANEP 2023 Projeleri' tanıtım toplantısı yapıldı

Manisa Valiliği himayesinde Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Manisa Eğitim Projeleri (MANEP) 2023'ün tanıtımı için Kula'da toplantı düzenlendi.

Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı Kültür Merkezi Toplantı Salonunda düzenlenen programa, Manisa Valisi Ahmet Deniz telekonferans yoluyla canlı bağlandı. Canlı bağlantıda projenin önemine değinen Vali Deniz, dünyanın çok hızlı bir gelişim sürecinde olduğunu ve acımasız bir rekabet yaşandığını belirterek, “Gelişeceğiz, kalkınacağız ama bunu yaparken akıl ile kalbi bir arada kullanacağız. Hazırladığımız bu projelerin amacı da bu” dedi.

Gelişmiş ve sanayileşmiş ülkelerin başarısının temelinde eğitimin olduğunu söyleyen Vali Deniz, “Çağımız artık yapay zekanın, dijital dönüşümün, yüksek teknolojinin kullanıldığı bir çağ. Bu çağın gereklerini eğitimde yerine getiremezsek bu değişimi ve gelişimi yakalayamayız” diye konuştu.

Konuşmasında proje hakkında önemli bilgiler paylaşan Vali Deniz, projede emeği geçen herkese teşekkür ederek, eğitim camiasının bu projeye sahip çıkmasını rica etti.

Toplantıda konuşan Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Milli Eğitim Bakanlığı 2023 vizyonu, Ar-Ge Birimleri Yönergesi doğrultusunda eğitim öğretim faaliyetlerinin niteliğini arttırmak, milli ve manevi değerlere bağlı ülkeyi 2023 -2071 hedeflerine taşıyacak nesilleri yetiştirmek amacıyla projenin hayata geçtiğini ve Manisa'nın en büyük çözümünün eğitim olacağını söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Dikici'nin ardından konuşan Kula Kaymakamı Kemal Duru ise gelecek nesillerin kaderini şimdiki neslin belirlediğini belirterek, Manisa Eğitim Projeleri (MANEP) 2023'ün öneminden bahsetti. Manisa Valiliği himayesinde Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan bu proje ile bir çok alanda yapılan çeşitli etkinlikler ile eğitim-öğretimin kalitesini artırmak, öğrencilerimize bilgiye ulaşma yollarını öğretmek, eğitim personelinin bilgi ve becerilerini yükseltmek, aralarındaki iletişimi ve paylaşımı sağlamak, sürekli araştırma, değerlendirme, analiz yapmanın amaçlandığını söyledi.

Konuşmaların ardından programa katılan eğitim camiasına projenin detayları anlatıldı. Ayrıca toplantıda MANEP-2023 kapsamında, il genelinde 249 bin 250 öğrenci ve 18 bin 389 eğitimciye ulaşılmasının amaçlandığı bilgisi verildi.

Kent Meydanı Kültür Merkezinde düzenlenen tanıtım toplantısına, Kaymakam Kemal Duru, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Belediye Başkan Vekili Nejat Gülmez, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Güldane Kaçar, İlçe Müftüsü Kamil Kırkız, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.