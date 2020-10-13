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Kula'da MHP'yi yasa boğan ölüm

Kula’da bir dönem okul müdürlüğü yapan, 2004 yılında yapılan yerel seçimlerde de Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP) Belediye Başkanlığı’na aday olan Kula’nın sevilen simalarından Nail Ünlü, uzun süredir tedavi gördüğü kanser hastalığına yenik düştü.

Kula'da bir dönem okul müdürlüğü yapan, 2004 yılında yapılan yerel seçimlerde de Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) Belediye Başkanlığı'na aday olan Kula'nın sevilen simalarından Nail Ünlü, uzun süredir tedavi gördüğü kanser hastalığına yenik düştü.


Kula'da bir dönem Rafet Üçelli İlkokulu'nda okul müdürlüğü yapan, 2004 yılında yapılan yerel seçimlerde de MHP'den Belediye Başkanlığı'na aday olan Nail Ünlü, Salihli'de özel bir hastanede tedavi gördüğü kanser hastalığına yenik düştü. Cana yakın kişiliği ile Kula'da oldukça sevilen bir isim olan Ünlü'nün vefat haberi, büyük üzüntüye sebep oldu. Özellikle Kula'da eğitim alanında yaptığı çalışmalar ile tanınan Ünlü, uzun süredir kanser hastalığı ile savaş veriyordu. Ünlü'nün cenazesi, yarın Kula'da kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

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