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Kula'da motosiklet kazası: 1 yaralı

Manisa’nın Kula ilçesinde seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet devrildi, sürücü ağır yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet devrildi, sürücü ağır yaralandı.


Kaza, saat 17.00 sıralarında Zaferiye Mahallesi'nde bulunan jeopark çim saha yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çim sahanın yanındaki çakıllı yolda 45 RA 3348 plakalı motosikleti ile seyir halinde olan Mahmut Sümen, motosikletinin dengesini kaybetti. Kontrolden çıkarak devrilen motosiklet üzerinden savrulan Sümen, ağır yaralandı. Motosikletin devrildiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Mahmut Sümen, Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sümen'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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