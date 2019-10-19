Kula'da Muhtarlar Günü kutlandı

Manisa'nın Kula ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Kula Yunus Emre Kent Meydanı Atatürk Anıtı önünde düzenlenen program, Başıbüyük Mahalle Muhtarı ve Muhtarlar Derneği Başkanı Cevdek Akkaş'ın Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam eden programda günün anlam ve önemine hitaben konuşma yapan Başıbüyük Mahalle Muhtarı ve Muhtarlar Derneği Başkanı Cevdek Akkaş; “Muhtarlık müessesesi ülkemizdeki yerel demokrasinin en köklü kurumu olarak, 1829 yılından bu güne faaliyetlerini sürdürmektedir. Geçmişten bugüne biz muhtarlar olarak, bir yandan mahalle sakinlerimizin, devlet kurumlarıyla olan ilişkilerinde bazen uygulayıcı, bazen de aracı bir rol oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel gereksinimlerinden biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirmekteyiz. Muhtarlık müessesesine geç kalınmış özel bir gün bahşederek bizleri onurlandıran başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, devlet büyüklerimiz ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Programda konuşan Kula Kaymakamı Kemal Duru da, mahalle muhtarlarının üstlendiği görevin önemine değinerek, “Değerli muhtarlarımız, bulunduğunuz mahallelerde devletimizin tüm kurumlarını temsil ederek, bölgenizdeki halkın devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı rol oynayarak diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel unsurlarından birisi olan yönetime katılımcılığı kolaylaştırmakla birlikte demokrasi zincirinin ilk halkasını oluşturmaktasınız. Vatandaşlarımızın beklentilerini ve ihtiyaçlarını devletimize iletme noktasında etkin rol oynayan, devletle milletin bütünleşmesinin temel harcını sizler oluşturmaktasınız. Bizim için muhtarlar mahallerimizde vatandaşa hizmet verilmesi noktasında en önemli aktörlerin başında yer almaktadır. Biz hep birlikte 60 mahalle muhtarımızla omuz omuza Kula'mızda vatandaşlarımıza birlikte hizmet etmenin onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Bu vesileyle mahallelerinizde yaşadığınız her türlü sorunun çözüme kavuşması için fedakarca mücadele eden siz değerli muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Gününüzü yürekten kutluyor, ailece, sağlık ve mutluluk dolu bir ömür diliyorum” dedi.

Atatürk Anıtı önünde düzenlenen programın ardından muhtarlar ilçe şehitliğini ziyaret etti. Okunan dualar sonrası Kula Kaymakamı Kemal Duru, makamında tebrikleri kabul ederek, mahalle muhtarlarının gününü kutladı.

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen programa, Kula Kaymakamı Kemal Duru, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Muhtarlar Derneği Başkanı Cevdek Akkaş, Kula İlçe Emniyet Müdür vekili Komiser Yardımcısı Mustafa Yıldırım, Kula İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Gürsel Aydın, Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, Kula İlçe Milli eğitim Şube Müdürü Hüseyin İzci, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Kula Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Faik Şentürk, sivil toplum kuruluş başkanları, daire amirleri, okul müdürleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.