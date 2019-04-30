Kula'da öğrenciler bilgi yarışmasında ter döktü

Manisa'nın Kula ilçesindeki Selim Sabahat Palanduz Anadolu Lisesi tarafından 9. sınıflar ve 10. sınıflar arasında ikinci bilgi yarışması düzenlendi.

Kula'da çeşitli faaliyetlere imza atarak adından sıkça söz ettiren Selim Sabahat Palanduz Anadolu Lisesi, geçen yıl başlattıkları ve geleneksel hale getirme istedikleri bilgi yarışmasının ikincisini düzenledi. Şehit Ömer Halisdemir ve Yunus Emre Kent Meydanı Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen yarışma, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Yaklaşık 2 saat süren yarışmalarda 9. sınıf ve 10. sınıf öğrencileri ter döktü. Her grupta 3 öğrencinin katıldığı yarışmada fizik, kimya, matematik, biyoloji, edebiyat, dil-anlatım, tarih, coğrafya, din kültürü, ahlak bilgisi ve genel kültür konularından toplam 20 soru soruldu. Yarışma sonunda Necati Bacak, Ayşe Adıgüzel ve Zelike Eroğlu'dan oluşan grup 9. sınıflarda birinci olurken, 10. sınıflarda Ümmühan Deliavcı, İbrahim Sağlam ve Melisa Laleci grubu birinciliği aldılar.

Yarışma sonuçlarının öğretmenlerden oluşan jüri üyeleri tarafından açıklanmasının ardından açıklama yapan Okul Müdürü Abdullah Akkaya, cesaret göstererek yarışmaya katılan tüm öğrencilere teşekkür etti. Yarışmada dereceye giren öğrencileri de tebrik eden Akkaya, “15 yılda yüzlerce öğrenci mezun eden okulumuz ilçemizin ilk Anadolu lisesidir. 2016 yılında eTwinning projesinde bölge temsilcisi olan okulumuz 2016-2017 yılında Kula, Selendi, Alaşehir birincisi çıkarmanın mutluluğunu yaşamıştır. Akademik başarılarımızın yanı sıra sosyal faaliyetlerde de birbirinden önemli başarılara imza atan okulumuz, Kula ve çevresinden adından sıkça söz ettiren bir okul haline gelmiştir. Geçen yıl başlattığımız ve geleneksel hale getirmek istediğimiz bu bilgi yarışmasında öğrencilerimizin centilmence rekabet etmelerini sağlamak, yaklaşan yazılılar öncesi öğrencilerimiz derslere motive etmek ve arkadaşlarımıza sorumluluk duygusu aşılamak amacıyla düzenlenmiştir. Yarışmaya büyük bir cesaret göstererek katılan tüm öğrencilerime teşekkür ediyorum. Dereceye giren öğrencilerimize de ayrıca tebrik ediyorum.” dedi.

Akkaya'nın konuşmasının ardından okul idaresi tarafından yarışmada dereceye giren öğrencilere madalya ve ödüller takdim edildi.