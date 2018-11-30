Kula'da öğrencilere güvenli internet semineri

Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, öğrencilere yönelik "Güvenli İnternet Kullanımı" semineri verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ülke genelinde verilen öğrencilere yönelik güvenli internet ve sosyal medya kullanımı semineri Manisa'nın Kula ilçesinde de yapıldı. Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda verilen seminerde, Kula'da eğitim gören lise ve ortaokul öğrencilerine güvenli ve bilinçli internet kullanımı için yapılması gerekenler ile internette karşılaşılabilecek tehlikeler anlatıldı. Bilgi Teknolojileri Kurumu İzmir Bölge Müdürlüğü uzmanları tarafından verilen seminerde internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun (5651 sayılı), internet ihbar merkezi, güvenli internet kapsamında herhangi bir siteyi sorgulamak ve bu konuda bilgi edinmek için güvenli internet hizmeti web sitesi ve çocuklar için güzel ve güvenli oyunların yer aldığı güvenli çocuk web sitesi hakkında bilgiler anlatıldı. Seminerlerini öğrencilere vakitlerini internette geçirilen zamandan daha çok arkadaşlarıyla dışarıda geçirmeleri gerektiğini belirten uzmanlar öğrencilerin merak ettiği konulardaki sorularına da cevap verdi.

Sosyal paylaşım sitelerinde çok fazla özel bilgi ile özel fotoğraf paylaşılması sonucu, bu tür bilgilerin kötü niyetli insanların eline geçmesi durumunda karşılaşabilecekleri sorunlar hakkında da bilgi veren uzmanlar, interneti mutlaka ailelerinin bilgisi ve kontrolü dahilinde kullanmaları gerektiği belirtti.