Kula'da okul güvenliği toplantısı yapıldı

Manisa'nın Kula ilçesinde önümüzdeki hafta başlayacak olan 2019-2020 eğitim öğretim yılı okul güvenliği toplantısı yapıldı.

Kula Kaymakamı Kemal Duru başkanlığında Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, öğrenci ve velilerinin daha güvenli ve huzurlu bir eğitim-öğretim yılı geçirmelerini sağlamak amacıyla okulların yakın çevresinde ve okul güzergahlarında alınacak tedbirler ile öğrencilerin her türlü kötü alışkanlıklardan koruması, onların ruh ve beden sağlığı yerinde bireyler olarak yetiştirebilmek için gereken uygulamalar üzerinde bilgi verildi. Uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele ile ilgili konuşan Kaymakam Duru, okul müdürleri, okul aile birliği başkanları iş birliğiyle sürdürülen çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini ifade etti. Duru, "Her çocuk ve gencimiz bizim için çok kıymetlidir. Onların en iyi şekilde yetişmeleri için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Mahalle halkının mahallesinde bulunan okullara gönüllülük esasıyla sahip çıkmasını okul aile birliği desteğini mutlaka sağlamalıyız. İlçemizde uyuşturucu madde satışı ve madde bağımlılığının önlenmesi için hukuk kuralları çerçevesinde mücadelemiz devam ediyor. Bu konuda başarılı çalışmalar yapan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” dedi.

Yeni başlayacak olan eğitim öğretim yılının tüm öğretmen ve öğrenciler için hayırlar getirmesini temenni eden İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsa Ekiz, geçtiğimiz yıl içerisinde başarılı sonuçlar elde ettikleri sosyal ve kültürel etkinliklere yeni eğitim yılında da devam edeceklerini bildirdi. Kula'daki eğitim seviyesini en üst düzeye çıkarmak için çalıştıklarını ifade eden Ekiz, yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrenci ve öğretmenlere başarılar ve kolaylıklar diledi.

Toplantıya Kula Kaymakamı Kemal Duru'nun yanı sıra, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Gürsel Aydın, İlçe Emniyet Müdür vekili Mustafa Yıldırım, Kula İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsa Ekiz, okul müdürleri, öğretmenler, okul aile birliği başkanları, emniyet ve jandarma personelleri ile daire amirleri katıldı.