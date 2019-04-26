Kula'da Ramazan pidesi zamlandı

Ramazan ayında sofraların vazgeçilmezi olan ve Kula'da bir diğer adıyla tırnaklı pide olarak bilinen Ramazan pidesinin fiyatları belli oldu. Geçtiğimiz yıl 1,50 TL'den satılan 250 gram pidenin fiyatı 2 liraya 3 TL'den satılan 500 gramın fiyatı da 4 TL'ye çıktı.

Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan, ramazan pidesi fiyatlarının belli olduğunu açıkladı. Başkan Şadan, geçen yıl 250 gramı 1.50 TL'den satılan ramazan pidesinin bu yıl 2 TL'den, geçen yıl 500 gramının 3 TL'den satıldığı ramazan pidesinin ise bu yıl 4 TL'den halka sunulacağını açıklandı.

Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan şunları söyledi: "Ramazan ayımızın vazgeçilmezi olan ramazan pidesinin bu yıl ki satış fiyatları belli oldu. Diğer adıyla Kula'da tırnaklı pide olarak bildiğimiz ramazan pidesinin bu yıl ki satış fiyatlarını, odamızda yaptığımız toplantımızda 250 gramını 2 TL'den, 500 gramını ise 4 TL'den satışa sunulmasını belirledik. Başta Kula halkımız olmak üzere bütün vatandaşlarımıza hayırlı ve bereketli ramazanlar diliyorum.” dedi.