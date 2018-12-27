Kula'da 'RoboKula Maker' atölyesi açıldı

Manisa'nın Kula ilçesinde, Hacı Ömer Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi içerisinde öğrencilerin robotik, kodlama ve teknoloji alanındaki teorik bilgilerini pratiğe taşımalarını sağlamak amacıyla 'RoboKula Maker' adı altında bir atölye açıldı. Atölyenin kurulmasına Kula esnafı da destek verdi.

Kula Hacı Ömer Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bilişim Teknolojileri Alan Şefi Halil Şenel önderliğinde bir başarıya daha imza attı. Geçtiğimiz dönemlerde yaptıkları robotlarla yarışmalara katılan ve başarılar elde eden meslek lisesi, bu kez de 'RoboKula Maker' atölyesi kurdular. Atölyenin kurulumunda Kulalı esnafla da işbirliği yapan okul yönetimi, atölyedeki ekipmanları da Kulalı hayırseverlerin desteği ile temin etti. Atölyede robotik, kodlama ve akıl oyunları çalışmaları için çeşitli materyaller bulunuyor. Öğrenciler, materyallerle teorik bilgilerini pratiğe dönüştürüyor ve yeni bir ürün ortaya koyuyorlar. Böylece öğrencilerin ilim ve teknolojiye olan istekleri ve ilgileri artarken hem de yenilikçi programlar tasarlamaya, güven, bilgi ve yaşam becerilerini artırmaya yönelik çalışmalar yapmış oluyor.

Okul içerisinde dizayn edilen atölye, Kula Kaymakamı Kemal Duru ve protokol üyelerinin katılımı ile açıldı. Atölye kurulmadan önceki yapılan robotik çalışmalar ve dereceye giren robotlar ile ilgili bilgi veren alan şefi Halil Şenel, bu atölye ile geleceğin yazılım, bilişim ve robot teknolojileri uzmanlarını yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Açılış töreninden önce konuşan Kula Hacı Ömer Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ahmet Ali Okumuş, esnafla ile işbirliği yaparak, güzel bir atölyeyi hizmete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Kula Kaymakamı Kemal Duru, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ve Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen'in kurdele keserek, açtığı atölyeyi gezen katılımcılar, atölyenin özellikleri ile ilgili bilgi aldı. Açılış programının ardından atölyenin kurulmasında emeği geçen esnafa ve sivil toplum kuruluşu başkanlarına plaket takdim edildi.

Açılış programına, Kula Kaymakamı Kemal Duru, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, Kula İlçe Milli eğitim Şube Müdürleri İbrahim Özel ile Hüseyin İzci, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Milliyetçi Hareket Partisi Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, Kula Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Yiğen, Kula Esnaf Odası Başkanı Aytekin Şadan, Dokumacılar Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı Ercan Yıldırım, okul müdürleri, esnaf ve davetliler katıldı.