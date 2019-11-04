Kula'da sanayi kavşağında kaza: 1 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uşak istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan Mahmut E. idaresindeki 29 AG 220 plakalı otomobil, ayakkabıcılar sitesinden sanayi sitesi istikametine geçmek isteyen Mustafa S. idaresindeki 35 AJ 4518 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 35 AJ 4518 plakalı otomobilde bulunan yolcu Raziye S. (55) yaralanırken, araçlarda ise maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Raziye S., daha sonra Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı Raziye S.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.