Kula'da "Şehrim benim evim" projesi bilgi yarışması yapıldı

Manisa'nın Kula ilçesinde "Şehrim Benim Evim" projesi kapsamında bilgi yarışması düzenlendi.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Şehrim Benim Evim" projesi kapsamında Manisa ili ve ilçelerinin coğrafi, kültürel ve tarihi özelliklerinin konu olarak alındığı bilgi yarışması düzenlendi. Naci Hakkı Ulusoy Ortaokulunda düzenlenen ve 14 ortaokulun katıldığı bilgi yarışmasında, geçen yılın birincisi Fatih Ortaokulu öğrencileri, bu yıl da birinciliği kaptırmadı. Üçer kişilik öğrenci gruplarının yarıştığı yarışmada 20 soru soruldu. Yarışma sonunda Vali Muzaffer Ecemiş Ortaokulu ve Fatih Ortaokulu, 85'er puan aldı. Yarışmanın birincisi, uzatma soruları ile belirlendi.

Geçen yıl yapılan yarışmalarda birinci olan Fatih Ortaokulu, bu yıl da birinci olurken, Vali Muzaffer Ecemiş Ortaokulu ikinci, Naci Hakkı Ulusoy Ortaokulu ise üçüncü oldu.

Yarışmadan birinci olarak çıkan Fatih Ortaokulu, Alaşehir ilçesinde düzenlenecek olan ilçeler arası bilgi yarışmasında Kula'yı temsil edecek.