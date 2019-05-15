Kula'da seracılık faaliyetlerinin geliştirilecek

Kula'da yer alan sıcak su kuyularının seracılık faaliyetlerinde kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla çeşitli çalışmalara başlandı. Yapılan çalışmalar kapsamında Valilik Brifing Salonunda, Vali Ahmet Deniz Başkanlığında yapılan toplantıda, Kula Kaymakamlığı tarafından Jeotermal Seracılıkla ilgili sunum yapıldı.

Toplantıya Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, Kula Kaymakamı Kemal Duru ve ilgili personel katıldı.

Kaymakamlık tarafından hazırlanan sunumda; Kula'nın ekonomik olarak tarıma ve hayvancılığa dayalı bir ilçe olduğu, tarım alanlarının büyük bir kısmının etrafı dağlarla çevrili Kula Havzasında yer aldığı, havza etrafındaki dağlarda eğim artışına paralel olarak tarla tarımı azalırken, meyvecilik ve hayvancılığın önem kazandığı belirtildi.

Ayrıca sunumda, İlçede karasallaşmış Akdeniz iklim özelliklerinin etkili olması sebebiyle, vejetasyon süresinin kıyı Ege bölümüne göre daha kısa olduğu ve ekili alanların yetersizliği sebebiyle de alternatif tarımsal faaliyet arayışları olduğu ifade edildi.

Kula'da jeotermal seracılık faaliyetleri ile sera yatırımcılarının bölgeye çekilmesi, tarıma dayalı sanayinin gelişmesi yönünde tetikleyici bir çalışmanın başlatılması, yaş sebze ve meyve üretiminde bölge ihtiyacının karşılanmasının yanında ihtiyaç fazlası üretimin ihracatı ile de ekonomiye değer kazandırılması hedefleniyor.