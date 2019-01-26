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Kula'da Söğüt Çayı taştı, su deposu yıkıldı

Manisa’nın Kula ilçesinde şiddetli sağanak yağış sonrası Söğüt Çayı’nın taşması toprak kayması meydana gelirken, bir içme suyu deposu ve arıtma tesisi yıkıldı.

Manisa'nın Kula ilçesinde şiddetli sağanak yağış sonrası Söğüt Çayı'nın taşması toprak kayması meydana gelirken, bir içme suyu deposu ve arıtma tesisi yıkıldı.


Bebekli Mahallesi'nde bulunan Söğüt Çayı aşırı yağıştan dolayı taştı. Taşan çay ve yağış dolayısıyla meydana gelen toprak kayması sonucu Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) tarafından yaptırılan içme suyu deposu ve arıtma tesisinde çökme yaşandı. MASKİ ekipleri, kısa sürede olay yerine gelerek müdahalede bulundu.


Toprak kayması dolayısıyla Bebekli Mahallesi'nde herhangi bir can kaybı yaşanmazken, hasar tespit çalışmaları sürüyor.

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