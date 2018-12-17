Kula'da SYDV mütevelli heyetinin muhtar üyeleri değişmedi

Seçimlerde mevcut muhtar üyelerden başka aday çıkmayınca 2018 yılında olduğu gibi 2019 yılında da mütevelli heyetin muhtar üyeliklerine Zaferiye Mahallesi Muhtarı Murat Yılmaz ve Körez Mahallesi Muhtarı Ali Çıplak seçildi.

Kula Şehit Ömer Halisdemir ve Yunus Emre Kent Meydanı Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda geçen sene mütevelli heyet üyesi olarak seçilen muhtarlardan başka aday çıkmadı. 2018 yılında mütevelli heyet üyesi olarak görev yapan Zaferiye Mahallesi Muhtarı Murat Yılmaz ve Körez Mahallesi Muhtarı Ali Çıplak, 2019 yılında da heyet üyesi olarak görev yapacak. Verilen görevi layıkıyla yerine getirmeye çalıştıklarını dile getiren heyet üyesi muhtarlar, bugüne kadar bütün muhtarlarla ortaklaşa çalıştıklarını dile getirdi. Körez Mahallesi Muhtarı Ali Çıplak, diğer tüm muhtarlarla yapılan çalışmalar dahilinde bilgi alışverişinde bulunduklarını dile getirerek, "Heyet üyesi seçilerek görev yaptığımız süre içerisinde bize destek olan tüm muhtar arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. 2018 yılında yaptığımız çalışmaların devamını 2019'da da getireceğiz.” ifadelerini kullandı.