Kula'da tarih ve coğrafya derslerine özel sınıf kuruldu

Manisa'nın Kula ilçesinde eğitim-öğretim veren Ömer Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, hayata geçirdiği yeni bir proje ile ilçede bir ilke imza attı. Cumhuriyet'in kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü etkinlikleri kapsamında hazırlanan tarih ve coğrafya sınıfı, Kaymakam Kemal Duru'nun katılımıyla düzenlenen törende açıldı.

Okul idaresi ve öğretmenlerin katkılarıyla belirli gün ve haftalar çerçevesinde bir proje hazırlayan Hacı Ömer Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Cumhuriyet'in kuruluşunun 96'ncı yıl dönümünde 'Cumhuriyet' sınıfı hazırladı. İçerisinde Atatürk'ün ilke ve inkılapları, cumhuriyet tarihi gibi çeşitli bilgilerin ve kitapların yer aldığı sınıfta, okul öğrencileri ve diğer okullardaki öğrenciler, istedikleri zaman ders işleyebilecek. Öğrenciler üzerinde tarih bilincini geliştirmek, bu konuda farkındalık oluşturmak için Atatürk'ün ilke ve inkılapları, cumhuriyetin nasıl kazanıldığı ve Türk milletinin cumhuriyetin kazanılmasında ne gibi mücadeleler verdiği anlatılan sınıfta, akıllı tahta yardımıyla çeşitli bilgilendirme videoları da izletilecek. Kula'da ilk olan bu sınıf için Kaymakam Kemal Duru ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen'in katılımıyla açılış töreni düzenlendi. Törende, Okul Müdürü Ahmet Ali Okumuş ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Ayşegül Baldan, sınıf ile ilgili Kaymakam Duru'ya bilgi verdi. Kaymakam Duru ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sümen tarafından açılış kurdelesi kesilmesinin ardından, törene katılan protokol ve öğrenciler sınıfı gezerek sınıf hakkında bilgi aldı. İlçedeki bütün öğrencilerin yararlanabileceği bir sınıf oluşturan Hacı Ömer Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul yönetimini tebrik eden Kaymakam Kemal Duru, cumhuriyetin nasıl kazanıldığı ve Türk Milletinin cumhuriyetin kazanılmasında ne gibi mücadeleler verdiği anlatılan sınıfın, öğrencilerdeki tarih bilincinin gelişmesine faydalı olacağını söyledi.

29 Ekim'in bir tatil değil, Kurtuluş Savaşından zaferle çıkmış yeni bir devletin, bağımsız bir devletin var olduğunu tüm dünyaya haykırışının günü olduğunu vurgulayan Kaymakam Duru, “Biz, Hababam Sınıfı'nın bir sahnesinde okul müdürü rolündeki rahmetli Münir Özkul'un dediği gibi, ‘Okul dediğin, dört tarafı duvarla çevrili bir alan değildir. Okul dediğiniz her yerdir' İşte bizde okullarımızı sadece pozitif bilimleri öğrendiğimiz alanlar olarak değil, her an her zaman yararlanabileceğimiz alanlara dönüştürmek istedik. Tabii ki bu da, öğretmenlerimizin vizyonları ile yapılacak işlerdir. Bu sınıfta, güzel vizyonların bir ürünü olmuş oldu. Sadece bu okuldaki öğrenciler değil, bütün okullardaki öğrenciler bilecekler ki Hacı Ömer Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bir tarih coğrafya sınıfı var ve burada akıllı tahtasından kitaplarına ve tablo üzerlerindeki krokilerine kadar tarihimizi ve coğrafyamızı anlayabilmemiz için gerekli imkanlar var. Özellikle bu sınıfın, Cumhuriyet Bayramı'mızın 96'ncı yıl dönümüne denk getirilmesi güzel bir tevafuk olmuş. Çünkü 29 Ekim bir tatil değil, milletimizin bayramıdır. 29 Ekim, Kurtuluş savaşından zaferle çıkmış yeni bir devletin, bağımsız bir devletin var olduğunu tüm dünyaya haykırışının günüdür. Bu maksatla Cumhuriyet Bayramı'mızın yıl dönümünde tarihimizi nesillerimize, nerelerden nerelere geldik, coğrafyamızın bizlere sağladığı hususlar ve tarihimizin nasıl şekillendiğini öğretmek bizlerin boynunun borcudur. Bu öğretmenlerimiz de bu konuda gayretli ki böyle bir sınıf arzusu içerisinde olmuşlar. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. İnşallah hayırlara vesile olsun ve öğrencilerimiz fevkalade istifade etsinler. Öğrencilerimiz için imkanlar oluşturulmuş, artık gerisinde de öğrencilerimize çalışmak düşer. Öğrencilerimiz de bu güzel imkandan yararlanıp, tarihimizi daha iyi bilecekler ve ecdadının kanını taşıyan bu gençler kendilerindeki bu tarih gücünü taşıdıkları asil kanda bulacaklar” ifadelerini kullandı.

Tarihin, her zaman insanın benliğinde önemli izler bıraktığını vurgulayan Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Ayşegül Baldan, "Öğretmenlerimiz ve okul yönetimi ile birlikte okulumuzda bir tarih ve coğrafya sınıfı oluşturmaya karar verdik ve bunun için de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramından yola çıkarak bu özel günü belirtip, bu sınıfı oluşturmaya karar verdik. Sınıfımızı oluşturmaktaki amacımız, öğrencilerimiz üzerindeki tarih bilincini geliştirmek ve bu konuda farkındalık oluşturmaktı. Bunun için de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten, Atatürk'ün ilke ve inkılaplarından, cumhuriyeti nasıl kazandığımızdan bahsederek öğrencilerimizde farkındalık oluşturmaya çalıştık. Sınıfımızda Atatürk ile ilgili kitaplar, Atatürk'ün cumhuriyeti nasıl kurduğuna dair belgeler ve bu toplumun cumhuriyetin kurulma süresinde verdiği mücadeleyi anlattık. Sınıfımızda belirli gün ve haftalardan yola çıkarak, öğrencilerimize belirli gün ve haftaların önemini anlatan videolar izleteceğiz. Aynı zamanda bu değerleri öğrencilerimize kazandırmak için çaba göstereceğiz. Biliyorsunuz ki tarih her zaman insanın benliğinde önemli izler bırakması gereken ve gençlere anlatılması gereken bir ders. Buradan yola çıkarak bu sınıfı oluşturduk ve bundan dolayı da çok mutluyuz. Emeği geçen okul yönetimimize ve öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Açılan bu sınıfın sadece kendi okullarındaki öğrenciler için değil, ilçedeki tüm öğrenciler için faydalı olacağını ifade eden Hacı Ömer Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Ali Okumuş ise “Cumhuriyetimizin 96'ncı yıl dönümü münasebetiyle okulumuz bünyesinde Cumhuriyet sınıfımızı oluşturduk. Bu sınıfı düzenlenen törenle öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin hizmetine sunduk. Bu yıl tarih derslerimizin hepsini bu sınıfımızda işleyeceğiz. Ayrıca ilçemizdeki diğer öğrencilerimizin kullanımına da açtık. Tüm okullardaki öğrencilerimiz, burada derslerinin bir bölümünü işleyebilecekler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.