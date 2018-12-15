Kula'da tarihi bir yapı daha yeniden can buluyor

yüzyıldan günümüze kadar ayakta kalabilmeyi başarmış 'Tarihi Kula Evleri'ni turizme kazandırmak amacıyla başlattığı restorasyon çalışmaları kapsamında “Dr. Aristi Evi” olarak bilinen tarihi yapıdaki restorasyon çalışmalarında da sona yaklaştı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula'daki tarihi yapıların turizme kazandırılması amacıyla yaptığı yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda ilçede tarihi “Doktor Aristi Evi'nde yürütülen restorasyon çalışmalarında da son aşamaya gelindi. Tarihi Kula Evleri'nde başlatılan çalışmaların tamamlanmasıyla Manisa turizmine katkı sağlamak ve ilçenin daha çok tanınması amaçlanıyor. Proje tamamlandığında tarihi evin butik otel olarak hizmet vermesi planlanıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak tarihi yapıların gün yüzüne çıkması için il genelinde önemli çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kula'daki tarihi dokunun turizme kazandırılması için 2014'ten bu yana sürdürdükleri çalışmaların meyvelerini almaya başladıklarını, bu doğrultuda çalışmaların sürdüğünü söyledi.