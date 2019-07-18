Kula'da taşımalı 900 öğrenci için taşıma ve yemek ihalesi yapıldı

Manisa'nın Kula ilçesinde 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında taşımalı sistem ile öğrenim görecek olan öğrenciler için yemek ve taşıma ihalesi yapıldı.

Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından koordine edilen ihale usulü sistemle, 2019-2020 eğitim öğretim yılında taşımalı sistem ile öğrenim görecek 900 ilk ve ortaokul öğrencileri için, taşıma ve yemek ihalesi yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde Şube Müdürü Hüseyin İzci başkanlığında yapılan yemek ihalesinde, 181 iş günü kapsamında 20 taşıma merkezli okulda 900 öğrenciye yemek dağıtacak firma Akdağ Yemek Sanayi oldu.

Yine 900 ilk ve ortaokul öğrencisi için yapılan taşıma ihalesinde ise, 181 iş günü kapsamında 20 taşıma merkezli okula öğrenci taşıma ihalesini, S.S. 152 Nolu ve S.S. 77 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatiflerinin iş ortaklığı kazandı.

İhaleler ile ilgili açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü ve İhale Komisyonu Başkanı Hüseyin İzci, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı hazırlıklarına ara vermeden devam ettiklerini söyledi. Yeni eğitim ve öğretim yılında ilk ve ortaokullarda taşımalı sistem ile öğrenim görecek 900 öğrenci için taşıma ve yemek ihalelerini tamamladıklarını kaydeden İzci, 181 iş günü kapsamında 20 taşıma merkezli okulda yemek ihalesini Akdağ Yemek Sanayi firması, taşıma ihalesini ise S.S. 152 Nolu ve S.S. 77 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatiflerinin iş ortaklığı kazandığını söyledi.