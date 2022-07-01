Kula'da tayini çıkan hakim ve savcılar için veda yemeği

Manisa'nın Kula ilçesinde tayini çıkan hakim ve savcılara Kula Kaymakamlığı ve protokol üyeleri tarafından veda yemeği düzenlendi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi tarafından hazırlanan 2022 adli ve idari yarı ana kararnamesi ile Kula'da görev yapan hakimler Kübra Ateş'in tayini İstanbul Hakimliği'ne, hakim Deniz Şaştım'ın ise tayini Uşak Hakimliği'ne çıktı. Görev yapan 3 savcıdan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ateş'in tayini İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na, Cumhuriyet Savcısı Ali Erdem'in ise tayini Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı'na çıktı. Tayini çıkan ve kısa zaman içerisinde Kula'dan ayrılacak olan hakim ve savcılar için Kula Kaymakamı Kemal Duru ve protokol üyeleri tarafından veda yemeği düzenlendi. Egemen Dinlenme Tesisleri'nde düzenlenen veda yemeğinde konuşan Kaymakam Kemal Duru, görev süresi boyunca özverili bir şekilde çalışan hakim ve savcılara teşekkür ederek yeni görev yerlerinin hayırlı olmasını temenni etti.

2017 yılından bu yana Kula Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan ve Kula'da en uzun süre görev yapmış savcı olan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ateş ise, Kula'nın kendi hayatında bir parça olduğunu belirtip uzun bir sürenin ardından Kula'dan ayrılacak olmanın verdiği hüzünden bahsetti. Kula halkının sıcakkanlılığı ve misafirperverliğini yeniden hissetmek için vakit bulduğu takdirde sık sık Kula'yı ziyaret edeceğinin de altını çizen savcı Mehmet Ateş, görev süresi boyunca birlikte görev yaptığı tüm personellere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından tayini çıkan hakim ve savcılara Kaymakam Kemal Duru ve protokol üyeleri tarafından hediyeler takdim edildi.

Öte yandan tayini çıkan hakimler Kübra Ateş ve Deniz Şaştım'ın yerine Kahramanmaraş Hakimi Hülya Balaban ve Bakırköy Hakimi Ali Onur Çıtak Kula Hakimliği'ne atandı. Cumhuriyet Savcıları Mehmet Ateş ve Ali Erdem'in yerine ise Balâ Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Derya Aydoğmuş atandı.