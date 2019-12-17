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Kula'da tombala operasyonu

Manisa’nın Kula ilçesinde, tombala çekilişiyle kumar oynatıldığı iddiasıyla bir eve düzenlenen operasyonda 19 kişi suçüstü yakalandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde, tombala çekilişiyle kumar oynatıldığı iddiasıyla bir eve düzenlenen operasyonda 19 kişi suçüstü yakalandı.


Kula İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Gökçeören Jandarma Karakolu, Gökçeören Mahallesi'nde evde tombala çekilişiyle kumar oynatıldığı ihbarını aldı. İhbar üzerine jandarma ekipleri, dün akşam düzenledikleri operasyonda tombala çekilişiyle kumar oynayan 19 kişiyi suçüstü yakaladı. Jandarma ekiplerince yakalanan 19 kişiden 17'sine kumar oynamaktan idari para cezası uygulanıp serbest bırakılırken 2 şüpheliye ise 'kumar oynamaya yer temin etmek' suçundan adlı işlem başlatıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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