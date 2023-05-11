Kula'da trafik haftası kutlandı

Manisa'nın Kula ilçesinde Trafik ve İlk Yardım Haftası kutlamaları dolayısıyla Atatürk İlkokulunda program düzenlendi.

Atatürk İlkokulunda düzenlenen kutlama programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programın açılışında konuşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği'nde görevli Polis Memuru Huriye Açıkbaş, trafik kazalarının önlenmesi yolunda herkesin çaba göstermesi gerektiğine vurgu yaptı. Daha sonra, Atatürk İlkokulu öğrencileri tarafından hazırlanan trafik konulu gösteriler büyük beğeni ile izlendi. Programa katılan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri trafik ve ilk yardım konularında sunumlar yaptı. Şiirlerin okunması ve halk oyunu ekibinin gösterisi ile program sona erdi.

Programa Kula Kaymakamı Birkan Tatlısöz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zakir Okulmuş, okul müdürleri, daire amirleri, kamu kurum ve kuruluş başkanları, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.