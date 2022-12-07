Kula'da trafik uygulamaları artırıldı

Manisa'nın Kula ilçesinde yaralamalı ve ölümlü trafik kazalarının önüne geçmek ve ayrıca ilçe genelinde kask takma bilincini artırmak amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından uygulamalar artırıldı. Özellikle motosiklet sürücülerine yönelik yapılan uygulamalarda bilgilendirici broşürler de dağıtılarak motosiklet sürücüleri uyarıldı.

Kula'da kötü sonlarla sonuçlanan üzücü kazaların azaltılmasına yönelik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yürütülen uygulamalara hız verildi. İlçe genelinde kask takma bilincinin de artırılması için araç ve motosiklet trafiğinin yoğun olduğu noktalarda belirli saatlerde uygulama yapan ekipler, bilgilendirmeye ve uyarmaya devam ediyor. Şehir merkezindeki yoğun trafiğin yanı sıra İzmir-Ankara D300 karayolunun kullanmak zorunda kalan özellikle motosiklet sürücülerinin de uyarıldığı uygulamalarda vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtılarak trafik kurallarının önemi hatırlatıldı.

Öte yandan bu tür uygulamaların ilçenin çeşitli noktalarında sık sık devam edeceği ve kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulanacağı bildirildi.