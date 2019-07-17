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Kula'da traktör devrildi: 1'i ağır 2 yaralı

Manisa’nın Kula ilçesinde traktörün devrilmesiyle meydana gelen kazada biri ağır 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde traktörün devrilmesiyle meydana gelen kazada biri ağır 2 kişi yaralandı.


Kaza, saat 10.30 sıralarında Kula ilçesine bağlı Pabuçlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Pabuçlu Mahallesi'nden Kula'ya doğru seyir halinde olan Oktay K. (14) idaresindeki 45 K 5897 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürüklenerek parçalara ayrılan traktördeki sürücü Oktay K. (14) ile yanında bulunan dedesi Mustafa K. (77) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan durumu ağır olan dede Mustafa K., Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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